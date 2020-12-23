Coronadan ölen doktor 14 kardeşten hayatta kalan tek çocuktu

Kastamonu Özel Anadolu Hastanesi'nde Radyoloji uzmanı olarak görev yapan Uzman Dr. Vedat Gök, bir süre önce yakalandığını corona virüsü nedeniyle çalıştığı hastanede tedavi altına alındı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken sağlık durumu ağırlaşan Dr. Gök, sevk edildiği Ankara’da hayatını kaybetti.

ATEŞLİ HASTALIKTAN ÖLDÜLER

Kastamonu’da corona virüsünden ölen ilk sağlık çalışanı olan Vedat Gök’ün ardından dram çıktı. 14 kardeşten 11.’si olan doktor Gök’ün 13 kardeşini küçük yaşta kaybettiği ortaya çıktı. Vedat Gök’ün diğer kardeşlerinin 1.5 ila 3 yaş arası ateşli hastalıklar sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

TEYZESİ ANLATTI

Vedat Gök’ün teyzesi Hacer Yazgan yeğeniyle ilgili şunları söyledi:

* Vedat 14 kardeşti. 11 kardeşi Vedat doğmadan önce 2 kardeşi de Vedat doğduktan sonra öldü. Aralarında bir tek Vedat yaşadı. Babası doktora götürdü. Küçük yaşta Vedat’ın kalbinde delik olduğu söylendi. Lise yaşına kadar emin olmak sürekli doktora götürdü. Doktorlar bir şey yok deyince ondan sonra hayatına devam etti.

* Liseden sonra üniversitede doktorluğu kazandı. Çok temiz, sakin, kimsenin olayına karışmayan biriydi. Bir taneydi ama şımarık bir çocuk değildi. Tek çocuktu. Doktorluğu kazanınca babasını kanser hastalığından dolayı kaybetti. Doktorluğu kazanınca Sivas, Tokat ve Çaycuma’da görev yaptı. Yaklaşık 7-8 senedir Kastamonu’daydı.

“VEDAT’A AKIL DANIŞIYORDUK”

Corona virüsü sürecinde yeğenine akıl danıştıklarını anlatan Hacer Yazgan, yeğeni Vedat Gök’ün de hasta olduğu haberini alınca üzüldüklerini söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı:

* Biz O’na akıl danışıyorduk. Amcamın kızı corona virüsü olmuştu. O da bize ‘bol su içsin, şunu yapsın’ falan diye yol gösteriyordu. Sonra bir haber geldi. Hasta olduğunu söylediler.

* Telefonla aradık ama başkası çıkıyordu. Kendisiyle görüşemedik. Gelini aradım. Vedat’ın corona virüs olduğunu söyledi. Evde 1 hafta yatmış. Ateşi çıkmış. Evde annesi ve çocukları olduğu için hastaneye gitmiş. Çok kötü olunca Ankara’ya götürmüşler. Ankara’da vefat etti.

* Üç çocuğu vardı. İki erkek bir kızı vardı. Çocuğunun biri bu sene doktorluğu kazandı. Kızı İstanbul’da mimarlığı okuyor. Bir çocuğu da lise son sınıfta okuyor. Çocukları da çok terbiyeli. çok üzgünüz. (İHA)