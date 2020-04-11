Coronadan ölen genç eczacının çığlığını belediye 24 gün sonra duydu!

İstanbul Sancaktepe’de bir eczacı dükkanı bulunan 37 yaşındaki İsmail Durmuş, corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Eczacılar Odası’ndan yapılan açıklamada “Genç meslektaşımız İsmail Durmuş’u Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Meslektaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm eczacılık camiasına başsağlığı dileriz” denildi.

7 AYLIK BEBEĞİ VARDI

Kronik bir hastalığının olmadığı öğrenilen Durmuş’un 7 aylık bir bebeğinin olduğunu sosyal medyada paylaşan arkadaşları, “Fırsatçı, stokçu ya da maskeci değildi. Görevini layığıyla yapan bir sağlık emekçisiydi” dedi.

BELEDİYEDEN YARDIM İSTEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Durmuş’un 18 Mart’ta ‘#eczanelerdezenfekteedilsin’ etiketiyle Twitter hesabından Sancaktepe Belediyesi’ne çağrıda bulunduğu ortaya çıktı. Dezenfekte ekiplerinin eczanelerinin karşısında bulunan sağlık merkezinde işlem yaptığını ancak kendilerinin talebinin kabul edilmediğinin anlatan Durmuş, Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları söylemişti:

“Değerli ilgili yetkililer Sancaktepe bölgesinde yer alan eczanelerimizin dezenfekte edilmesini talep ve rica ediyoruz. Az önce karşımda yer alan aile sağlığı merkezi dezenfekte edildi ama ricalarımıza rağmen eczanemiz edilmedi.”

24 GÜN SONRA CEVAP!

Belediye ise genç eczacıya, bugün vefat ettikten sonra şu yanıtı verdi: ” Merhaba, bahsetmiş olduğunuz konu hakkında ayrıntılı bilgi ve ilgili birimlerimizi bildilendirmek, sizinle iletişim halinde kalabilmek adına ilgili adres ve iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız?”