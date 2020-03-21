Uyarı üstüne uyarı! Corona virüsünden ölümlerde dikkat çeken detay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de corona virüsünden dolayı yaşamını yitirenlerin sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca hayatını kaybedenlerin tamamının yaşlı ve direnci zayıf kişilerden oluştuğunu vurguladı.

TAMAMI YAŞLI

Koca’nın açıklaması şu şekilde:

* Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik.

* Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim.

ERDOĞAN: İSTİRHAM EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da gece yarısı yine yaşlı insanları uyarmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

* Virüs en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor. En çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi sizlerden istirham ediyorum.

İMAMOĞLU: LÜTFEN…

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün risk grubuna dikkat çekerek çağrıda bulunmuştu:

* Sizden ricam, çok elzem olmadıkça, lütfen başta toplu taşıma araçları olmak üzere toplu alanlardan uzak durun. Evinizde izole olun. Bu çağrıyı, ilk önce kendi anne-babama yaptım.

BELEDİYELERE KALDI

Yaşlı nüfüsu korumak için belediyeler harekete geçti.

Bazı belediyeler çözüm olarak park ve bahçelerdeki bankları kaldırırken; az sayıda belediye de toplu taşımayı bedava kullanma haklarını ellerinden aldı. Ulaşım imkanı sağlayan belediyeler de kayda geçerken alışveriş hizmeti sunan da çıktı.

Belediyeler çeşitli hizmet ve önlemlerle riski azaltmaya çalışsa da yetersiz kalındığı görülüyor.

7.5 MİLYONLUK RİSK

Türkiye’deki en önemli risk grubuyla ilgili TÜİK verileri ise şöyle:



* 83 milyon nüfuslu Türkiye'de yaşayan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin sayısı 7 milyon 550 bin 227.

* Bu kişilerin yüzde 62.8'i 65-74 yaş grubunda, yüzde 28.2'si 75-84 yaş grubunda.

* Yüzde 9.1'i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor.

İTALYA ÖRNEĞİ: ORTALAMA 80

Wuhan’da ortaya çıkan corona virüsünün, en çok can kaybına neden olduğu İtalya’daki veriler yaşlılara dikkat çekiyor.

Kapsamlı bir analiz henüz yapılmasa da İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nün verilerine göre; İtalya’da ölenlerin yaş ortalaması 80. En geç ölüm 31, en yaşlı ise 103 olarak tespit edildi.

İtalyan Ulusal Sağlık Enstitüsü hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 41’inin 80-89 yaş aralığında, yüzde 35’inin ise 70-79 arasında olduğunu açıkladı.

İtalya, Japonya’dan sonra en fazla yaşlı nüfus barındıran ülke. 60,5 milyonluk ülkenin yüzde 23’ü 65 yaşın üzerinde.