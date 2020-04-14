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Coronadan yaşamını yitiren Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı

Trabzon'da corona virüsü hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede, bu sabah hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

15:06 -
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Trabzon’da yaklaşık bir hafta önce rahatsızlanarak Akçaabat ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılan, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, corona virüsü testi pozitif çıkınca sevk edildiği, Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bugün yaşamını yitirmişti.

73 yaşında hayatını kaybeden siyasetçinin son görüntüleri ortaya çıktı.

“SELAMLARINIZI ALDIM”

Corona virüs nedeniyle tedavi süresinde sevenleri tarafından kendisine iletilen mesajlara son kez karşılık vererek seslenen Haydar Baş, “Videoda selamlarınızı aldım. Çok memnun oldum. Sizi çok özlemiştim. Ben de size selam ediyor. Hasretle kucaklıyorum. Allah’a emanet olun” diyerek duygulandığı gözlendi. (İHA)

 

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Corona son dakika TRABZON Türkiye
Son güncelleme: 15:22 14.04.2020
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