Coronalı komşuların tansiyon ölçtürdüğü kadın öldü

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde corona virüsü testi yaptıran O.T. ve S.T. adlı şahıslar, alt kat komşuları olan S.U.'dan tansiyonlarını ölçmelerini istedi. Bunun üzerine komşularının evine giden S.U. (60) Covid -19 testi yaptırdıklarından habersiz olduğu komşuları O.T. ve S.T.'nin tansiyon ölçümünü yaptı.

KOMŞULARINDAN SONRA O DA CORONA OLDU

Komşularının corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrasında tansiyon ölçümü yapan S.U. adlı kadın da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

S.U.’nun tedavi gördüğü esnada yaşamını yitirmesi üzerine, kardeşleri polis merkezine giderek komşularının test yaptırdıklarını gizleyip tansiyon ölçtürdükleri kardeşlerinin ölümüne sebep oldukları gerekçesiyle şikayette bulundu. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)