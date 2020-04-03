‘Coronalıyım’ diyerek polise tüküren şüpheli tutuklandı

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Sarısu Mahallesi'ndeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre emekli astsubay Ebubekir D., birlikte yaşadığı Rumen kadını silahla korkutarak rehin aldı.

Bir fırsatını bulup polisi arayan kadının ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Yaklaşık bir saat sonra ikna edilebilen Ebubekir D. gözaltına alındı.

POLİSE TÜKÜRDÜ

Ekip otosuna bindirilirken polis ekiplerine Ebubekir D. ‘Ben coronalıyım' diyerek tükürdü. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından maskeli olarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Ebubekir D. mahkemece ‘görevli memura hakaret suçu'ndan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. İHA