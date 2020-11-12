Coronanın sınıf ortamında nasıl yayıldığı ortaya çıktı

Harran CFD çalışma grubu bu konu ile ilgili referans alınan bir sınıfta corona virüsün dağılım simülasyonu yaptı.

Simülasyon, Şanlıurfa Ziyaeddin Akbulut Ortaokulu'nun 5C sınıfının birebir ölçüleri çerçevesinde 18 sıra ve bir öğretmen masası baz alınarak gerçekleştirildi.

Mevcut durum kapsamında öğrenciler sıralara çapraz durumda yerleştirilerek iki öğrencinin öksürmesi durumunda sınıfta virüsün olası dağılımının simülasyonu gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan araştırmayla ilgili şu ifadelere yer verildi;

*Ülkemizde CFD simülasyonlar ile ilgili bir istatiksel veri olmamakla birlikte, gerçekleştirilen simülasyon büyüklük ve ayrıntı açısından Türkiye'de en büyük dünyada ise sayılı CFD simülasyonu olabilmektedir.

*Simülasyon normal standart yüksek düzeyli bir masaüstü bilgisayarla ancak kesintisiz üç ay bir sürede gerçekleştirilebilecekken Harran CFD, Harran HPC alt yapısını kullanarak süper bilgisayarda simülasyonu beş saatte gerçekleştirdi. Simülasyon 16 süper bilgisayarın 320 çekirdeği ile yürütüldü.

*Simülasyonun diğer bir özelliği tüm simülasyon süreçleri açık kodlu ücretsiz yazılımlar ile gerçekleştirilmesidir. Sırasıyla katı model ve mesh tasarımı Salome 9.5, simülasyonun yürütülmesi OpenFoam 8 ve sonuçların değerlendirilmesi Paraview 5.8 yazılımları ile gerçekleştirilmiştir.

SINIF HAVALANDIRMAYA MARUZ BIRAKILMAMALI

*Yürütülen çalışma sonucunda; Çapraz havalandırmaya maruz sınıfta corona virüs partikülleri sınıf boyunca dağılmaktadır. Öksürme sonucunda özellikle sıra üzerinde yoğun bir partikül birikimi meydana gelmektedir.

*Ders esnasında kesinlikle sınıf havalandırmaya maruz bırakılmamalıdır. Ders veya sınav esnasında maske kullanmak hastalığın yayılımı açısından kritik bir öneme sahiptir. İHA