Coronaya karşı uzaktan ateş ölçerli turnike sistemi

Corona virüsü salgını sürecinde kapalı mekanlarda güvenliği artırmak adına turnike ve ısı ölçer sitemlerinin kullanımı yaygınlaştı. Salgının neredeyse başlangıcından bu yana hemen hemen her kapalı mekana girişte kişilerin ateşleri ısı ölçerlerle ölçüldükten sonra içeri alınmaya başlandı.

Bu tür güvenlik sistemlerine yeni bir uygulama daha eklendi. Elektronik güvenlik sistemleri üreten özel bir şirket tarafından hayata geçirilen uygulama kapsamında turnikelere ısı ölçer cihazı yerleştirildi.

ATEŞ VEYA MASKE UYARISI

Turnikenin üzerinde bulunan ısı ölçer cihazı, turnikeden geçmek isteyen kişinin ateşini uzaktan ölçüyor. Eğer kişinin ateşi normal seviyedeyse turnike otomatik olarak açılıyor. Fakat turnikeden geçmek isteyen kişinin ateşi 36,5'ten fazlaysa ve kişi maske takmamışsa turnike açılmıyor ve uyarı veriyor.

Cihazı üreten şirketin yönetim kurulu üyesi Hakan Erdem, “Makineye 2 metre mesafeden kendimizi yaklaştırdığımızda öncelikle yüzümüzde maske olup olmadığını kontrol ediyor. Daha sonra ateş ölçüyor. Bunun biz ayarlamalarını yapıyoruz. 36,5 üzeri çıkarsa makine direkt uyarıyor. Uyardıktan sonra turnikemiz açılmıyor ve orada güvenlikteki arkadaşlar hemen olaya müdahil oluyorlar. En yakın sağlık ekiplerini oraya intikal ettiriyorlar” dedi. İHA

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