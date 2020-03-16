Corona’ya karşı yeni kamu spotları hazırlandı!

Kampanya televizyon, radyo, outdoor ve internet mecralarında eşzamanlı olarak yayımlanacak.

Televizyon için hazırlanan iki kamu spotundan biri Corona virüsü riskinden korunmak için alınması gereken 14 kuralı işlerken, diğeri yurt dışından dönüşlerde uyulması gereken kuralları ve alınması gereken önlemleri konu alıyor.

Corona virüsü riskine karşı alınması gereken önlemleri, Mucize Doktor dizisinde doktor Ali Vefa karakterini canlandıran Taner Ölmez anlatıyor.

Yurt dışı dönüşlere dair uyarılar ise Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu Timuçin Esen tarafından aktarılıyor.