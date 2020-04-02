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Coronaya rağmen toplanarak merakla izlediler!

Avcılar'da Suriyeli uyruklu kişi yolda yürürken düşüp hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yeri çalışması yaparken, çekilen güvenlik şeridinin arkasında toplananlar corona virüsü tehdidine aldırmadı. Bazı kişiler de cep telefonları ile canlı yayın yaptı.

17:56 -
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Yeşilkent Mahallesi’ndeki 76’ncı sokakta saat 15.20 sıralarında yerde yatan bir kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Suriyeli olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.

Çevrede bulunanlar polisin uyarılarına aldırış etmeden sosyal mesafe kuralına uymayarak şeridin arkasında toplandı.

Polis ve sağlık görevlileri özel kıyafetlerini giyerek çalışmalarını sürdürürken, çok sayıda kişinin evlerinin pencerelerinden bu kişinin görüntülerini çekip sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı görüldü.

İsmi öğrenilemeyen Suriyelinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. DHA

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Son güncelleme: 18:05 02.04.2020
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