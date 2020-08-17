Coronaya yakalanan AKP’li başkan hakkında açıklama: Tedbiren uyutuluyor

Konya'nın Çumra ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Halit Oflaz geçtiğimiz günlerde corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı. Çumra Belediyesi sosyal medya hesabından Oflaz’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

“TEDBİREN UYUTULUYOR”

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Belediye Başkanımız Sayın Halit Oflaz Bey'in Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesindeki tedavi süreci devam etmektedir.

* Cuma günü ağırlaşan tablo ile entübe edilen başkanımız cumartesi ve pazar günü diyaliz, plazma tedavisi, ilaçlar ve verilen kan ürünleri ile tedaviye yanıt alınmış, pazartesi sabahı ile kan tahlilleri, böbrek ve karaciğer bulguları normale yaklaşmış, iyileşme safhasına girmiştir.

* Tedbiren uyutulan başkanımızın durumu iyiye gitmektedir. Başkanımıza ve tüm hastalarımıza yüce mevladan şifa dileriz.

* Bu süreçte dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimizi sunarız. Temizlik, mesafe, maske ve dua ile…