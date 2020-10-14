Coronaya yakalanan AKP’li başkan sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı

Uzun süredir Covid-19 rahatsızlığını yenemeyen ve Ankara’da tedavisi sürdürülen Başkan Köse, hemşehrilerine şu mesajı gönderdi:

* Değerli hemşehrilerim; Halsizlik şikayeti ile 1 Ekim'de başvurduğum Şehir Hastanemizde yapılan COVİD-19 testimin pozitif çıkması üzerine 14 gün izole olmak için evde ailemle birlikte karantinaya girdim.

* Rahatsızlığımın artması üzerine tedavime Şehir Hastanemizde devam edildi. Dün akşam doktorlarımızın isteği doğrultusunda tedavi için Ankara'ya sevk edildim. Rabbim'e hamd olsun sağlık durumum iyiye gidiyor.

* Bu süreç içerisinde arayan soran, dua eden tüm kardeşlerime, değerli büyüklerime, hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Rabbim, tüm hastalarımıza şifa nasip etsin.

* Bu salgını ciddiye almanızı temenni ediyor, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına riayet etmenizi önemle istirham ediyorum. Allah'a emanet olun.