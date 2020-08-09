Coronaya yakalanan AKP’li başkan sağlık durumuyla ilgili son durumu paylaştı

Elazığ Belediye Başkanı AKP'li Şahin Şerifoğulları'na corona virüsü tanısının konmasının ardından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Şerifoğulları corona virüsünü Ayasofya açılışında kapmadığını belirterek durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Twitter hesabından açıklama yapan Şerifoğulları şu ifadeleri kullandı;

* Değerli Hemşehrilerim; Şükürler olsun 24 Temmuz’da, Ayasofya-i Kebir Camii’nde cuma namazı kıldık.

* Fakat virüse yakalanmamız ile Ayasofya-i Kebir Camii’nde kıldığımız namaz arasında bir bağdaştırma yapılmaya çalışılmaktadır.

* Doktorlarımız, açıklamalarında virüsün bulaşma zamanının 24 Temmuz’dan sonra, yakın zamanda gerçekleştiğini belirtmektedirler.

Şerifoğulları maske mesafe ve hijyen hatırlatması yaparak geçmiş olsun dileklerinde bulunanlara teşekkür etti.