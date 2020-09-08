Coronaya yakalanan Ali Babacan’ın tedavisi evde sürecek!

Corona virüsüne yakalanan Ali Babacan, son durumu hakkında açıklama yaptı. Şikayetlerinin azaldığını belirten Babacan, bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine tedavisinin evde süreceğini belirtti.

“HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMANIZI RİCA EDİYORUM”

Babacan, şu ifadeleri kullandı:

* Hastanede kaldığım süre boyunca sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük fedakarlığa şahit oldum. Hepsine çok teşekkür ediyorum.

* Son günlerde yeniden yaygınlaşan salgına karşı özellikle toplu organizasyonlardan uzak durmanızı, her türlü tedbiri almanızı, kendinizi ve çevrenizdekileri korumanızı özellikle rica ediyorum.

* Tüm COVID-19 hastalarına acil şifalar diliyorum.

NE OLMUŞTU?

25 Ağustos’ta corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Babacan, 29 Ağustos’ta eşinin ve çocuğunun testlerinin de pozitif çıktığını duyurmuştu.

1 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada “Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar” diyen Babacan, “Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım” ifadelerini kullanmıştı.