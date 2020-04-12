Coronaya yakalanan çift, virüsü birlikte yendi!

Rize’nin Pazar ilçesindeki, Kaçkar Devlet Hastanesi’ne, yaklaşık 10 gün önce corona virüsü şüphesiyle müracaat eden 66 yaşındaki Eyüp Bayraktar ve 63 yaşındaki eşi Hanife Bayraktar’ın yapılan testleri pozitif çıktı. Hastaneye yatırılarak tedaviye alınan çift ayrı ayrı odalara yatırıldı.

SARILIP HASRET GİDERDİLER

Bayraktar çifti, bugün yapılan kontrollerden sonra testleri negatif çıkması üzerine hastaneden taburcu edildi. 10 gündür birbirlerini görmeyen çift hastane koridorunda sağlık personelinin alkışları arasında sarılıp hasret giderdi.

Eşinin sarılması üzerine Eyüp Bayraktar, “Ben sarılmayalım. Dedim ama hanım dayanamadı” diye yaptığı esprisi gülüşmelere neden oldu.

“HEPİNİZİN EMEĞİ ÇOK ÜZERİMİZDE”

Kendilerini alkışlarla taburcu eden sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hanife Bayraktar ise, “Hepinizin emeği çok üzerimizde. Hakkınızı helal edin. Allah hepinizden razı olsun.” diye konuştu. Hastaneden geldikleri gibi birlikte ayrılan çift evlerine gitti.