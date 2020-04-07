‘Corona’ya yakalandığını sanıp hastaneye gitti ama gerçek bambaşka çıktı!

Kışla mahallesinde yaşayan 3 çocuk babası Şahabettin Demir, önceki gün evinin bahçesinde odun keserken aniden rahatsızlandı. Ateşi yükselen ve ayağında şiddetli bir ağrı hisseden Demir, corona virüsü salgını nedeniyle endişelenip, yakınlarına haber verdi.

Hastaneye kaldırılan Demir’in muayenesinde corona virüsü belirtilerine rastlanmadı. Doktorlar Demir’e, ayak bileğindeki şişlik ve kızarıklıktan yola çıkarak, kendisini zehirli bir böceğin ısırdığını söyledi.

Doktorun yazdığı ilaçları alıp, evine dönen Demir, ailesiyle çalıştığı yerde yaptıkları aramalarda akrebe rastladı.

”CORONA VİRÜSÜNE YAKALANMADIĞIM İÇİN MUTLUYUM”

Şahabettin Demir, corona virüsü nedeniyle endişe duyduğunu belirterek, “Bahçede çalışırken aniden ateşim yükseldi ve titremeye başladım. Coronadan dolayı da büyük endişe duydum. Ancak doktorlar, bunun bir böcek sokmasından kaynaklanmış olabileceğini söyleyince çok sevindim.” dedi. (DHA)