Coronayı atlatan Maçoğlu, yarın görevine dönüyor

Corona virüsüne yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Durumunun iyiye gitmesiyle beraber kendisini evinde izole eden Maçoğlu’nun yarın görevine başlayacağı açıklandı.

“PERŞEMBE GÜNÜ GÖREVİNE BAŞLAYACAKTIR”

Maçoğlu’nun son durumuyla ilgili belediye basın biriminden yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere belediye başkanımız Fatih Mehmet Maçoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmış hastanenin ardından evde karantina süreci başlamıştı. Gelinen süreçte başkanımız karantina sürecini tamamlamış olup 16.07.2020 Perşembe günü 10.30’da görevine başlayacaktır” ifadeleri kullanıldı.