Coronayı yendi, balkondan virüsle mücadele ediyor

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde emlak ve gayrimenkul danışmanlığı yapan Mahmut Eryiğit (58), yaklaşık 1 ay önce yakalandığı corona virüs hastalığı sonrasında oğlu ve yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk kontrollerde kanında iltihap olduğu tespit edilerek eve gönderilen Eryiğit, evde fenalaşarak yeniden hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde gittiği hastanede çekilen tomografi sonucunda korona virüse yakalandığı belirlenen Eryiğit, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. 11 gün bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Eryiğit, doktorların yoğun mücadelesi sonucu virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Evinde istirahatini sürdüren Eryiğit, hastanede yaşadığı günlerin zorluğuna vurgu yaparak, “Oraları bilseniz inanın başınızı, evde pencereden dışarı çıkarmazsınız” dedi.





Balkonundan sokaktakilere maske mesafe ve temizlik uyarısı yapıyor

Hastalığın ilk evrelerinde oğluna, kızına, damadına ve eşine de virüsü bulaştıran Eryiğit, kendisinin ve ailesinin tedavilerini tamamlanması sonrasında istirahat ettiği evinin balkonunda ve bahçesinde zaman geçiriyor.

Vatandaşları pandemi kurallarına eksizsiz uymaya davet eden Eryiğit, sokakta maskesiz, sosyal mesafeye ve kurallara uymayanları evinin balkonundan uyarıyor.

Çok dikkat etmesine rağmen korona virüse nasıl yakalandığını anlamadığını dile getiren Mahmut Eryiğit, “O kadar dikkat etmeme rağmen, bu illet hastalığa yakalandık. 1 hafta yoğun bakımda ne yaptığımı, nasıl olduğumu hiç hatırlamıyorum. O kadar dikkat etmeme rağmen bu hastalığı nasıl aldım anlayamadım. Allah oralara kimseyi düşürmesin. Oraları bilseniz inanın başınızı, evde pencereden dışarı çıkarmazsınız. Oralara, Allah kimseyi düşürmesin. Oraları bilen insan inanın sokağa çıkmaz. Ne olur evde ekmek zeytin yiyin, dışarı çıkmayın” diye konuştu.

“Ölümü yaşadım”

Evinin balkonuna çıkarak sokaktan geçenleri tedbirli olmaları yönünde uyardığını ifade eden Eryiğit, “Hiç kalabalıklara girmeyeceğim, dağlarda insanların olmadığı yerde gezeceğim. Sevdiklerime de en az 500 metreden el sallayacağım.' Sevdiklerime, dostlarıma, kapımdan geçenlere ‘Aman maskene dikkat et, aman biraz daha mesafenizi uzaklaştırın' diyorum. Bunu kendimde bir sorumluluk hissediyorum. Haykırarak bağırmak istiyorum. Bana bir şey olmaz demeyin. Yasaklar bizim için, lütfen uyalım” şeklinde konuştu.