Coronayı yendiği gün hayatını kaybetti

İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz, bir süre önce corona virüsü (Covid-19) belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan testler sonucu Fatma Yılmaz'a corona teşhisi koyuldu. Teşhisin ardından tedaviye alınan Yılmaz'ın durumu birkaç gün sonra ağırlaştı.

PLAZMA TEDAVİSİ İLE CORONAYI YENDİ

Yoğun bakıma alınan Yılmaz'a, bir hafta sonunda immün plazma bağışçısı bulundu. Plazma tedavisine başlanan Yılmaz'ın sağlık durumu iyiye gitmeye başladı ve yapılan test sonucu negatife döndü.

Yılmaz tam sağlığına kavuştu denilirken aynı gün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi Fatma Yılmaz'ın ölüm sebebinin corona virüsüne bağlı akciğerlerin iflas etmesi olduğu öğrenildi. (İHA)