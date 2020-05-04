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Coronayı yendiler, böyle taburcu edildiler

Şanlıurfa'da, corona virüsü tedavisi sonrası sağlığına kavuşan 5 kişi alkışlarla taburcu oldu. Virüsü yenmenin mutluluğunu yaşayan hastalardan Mustafa Şıldır, maske takma ve sosyal mesafeyi korumanın önemini acı bir tecrübeyle anladığını söyledi.

22:55 -
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Coronayı yendiler, böyle taburcu edildiler

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi’nde tedavi gören 5 hasta, tedavilerinin ardından eski sağlığına kavuştu. Hastalık sürecinde zor anlar yaşadıklarını anlatan vatandaşlar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu oldu.

“ACI TECRÜBEYLE ÖDEDİM”

Sağlığına kavuşanlardan Mustafa Şıldır, Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede 18 gün tedavi gördüğünü belirtti. Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Şıldır, maske takma ve sosyal mesafeyi korumanın önemini acı bir tecrübeyle anladığını söyledi.

Şıldır, sağlığına kavuşmasına katkı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Şanlıurfa’da koronavirüs tedavisi tamamlanan hasta sayısı 98’e ulaştı. DHA

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