Coronayı yenen Alişer Delek’in 10 günü

Corona virüsü salgınında vatandaşlar virüsten korunmanın yollarını genel olarak bilse de corona virüsünü kaptıktan sonra evde tedavi esnasında ne ile karşılaşacaklarına dair net bir fikirleri yok. Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Alişer Delek de aynı durumla karşı karşıya kaldı.

İlk gün halsizlik, vücutta ağrı, terleme ve 38 derece ateş gibi semptomlarla karşılaşan Delek, ikinci gün test yaptırmak için özel bir hastaneye gitti ancak 40 dakika ayakta bekletildikten sonra çareyi başka bir klinikte aradı. Delek'in ertesi gün gelen test sonucu pozitif çıktı. Filyasyon ekibinin gelmesiyle birlikte kendisine 10 yakınlarınaysa 14 gün izolasyon şartı konuldu. İkinci gün ağrıları artan Delek, tat ve koku kaybına uğradı. Gazeteci Alişer Delek, “hastaya gün gün ne oluyor?” sorusuna cevap bulamasa da kendi deneyimlerini aktardı.

“BEN ŞANSLIYIM HASTALIĞI HAFİF ATLATTIM”

Hastalığı ucuz atlattığını ifade eden Delek, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu “Twitter’da corona günlüğüne başladıktan sonra fark ettim ki, sadece ben değil çok sayıda insan hastalık süreciyle ilgili bilgi sahibi değil. Özelden onlarca insana deneyimlerimi aktardım. Tabii her seferinde şu hatırlatmayı yaparak, ‘ben doktor değilim sadece kendi yaptıklarımı aktaran birisiyim.’

Gün gün yaşadıklarımı anlatarak binlerce insana ulaştım. Hala da teşekkür mesajları alıyorum. Bu süreçte ben şanslıydım, hastalığı hafif atlattım. bir iki gün süren ağrı dışında bir şey olmadı. Tabii en garibi koku ve tat gitmesiydi. Burnumda kolonya şişesiyle gezdim 5 gün. Sıfır koku çok ilginç bir deneyimdi” dedi.

Delek corona virüsüne yakalandığı süre boyunca başına gelenleri ise şöyle aktarıyor:

• 1.GÜN

İlk günle (25 Ekim) başlayalım:

– Gün içinde yorgunluk

– Vücutta ağrı.

– Akşam terleme

– Gece 38 derece ateş.

• 2. GÜN

İkinci gün sabah eve yakın bir hastaneye teste gittim. Muayene etmeden test yok dediler.

• Muayene 850 TL (aklımda kalan)

• Test 270 TL

Ok dedik, ayakta 40 dakika bekledim. Dayanamadım başka kliniğe gittim.

Önce hızlı test (antikor testi ya da kan testi olarak da biliniyor) yapıldı. 15 dakikada sonuç geldi negatif. PCR da yaptırdık. Normalde aynı gün gelen sonuç yoğunluktan! (İstanbul'un hali) ertesi gün geldi: Pozitif…

Kısa sürede SMS ve Hayat Eve Sığar uygulamasından mesaj geldi.

Birkaç saat içinde Sağlık İlçe Müdürlüğü'nden arandım. Filyasyon ekibi 3-4 saat içinde geldi. Bana 10 gün evdekilere 14 gün izolasyon konuldu, ilaçlar verildi.

• Ateş düştü, 36-37 arası

• Tat az var, koku yok. Kolonya bile kokmuyor.:)

• Ağrılar geçmiyor. …. mükemmel bir ilaçmış.:) ilacın etkisi azalınca ağrılar hastalığı hatırlatıyor.

Filyasyon ekibi son bir haftada temasım olan kişilerin bilgilerini aldı. Ev halkının yüzüne söylendi, diğerlerinin adresine gidilip bilgilendirme yapılacak. Bana 10, temasım olanlara 14 gün zorunlu karantina..

• 3. GÜN

• Gece ateş yoktu

• Koku ve tat hala yok

• Ağrılar arttı, özellikle baş ve bacaklarda fazla ağrı var.

• Burun tıkanıklığı ilk defa başladı.

Aile hekimim aradı. Hal hatır sordu, notlar aldı. Ağrıları söyleyince “ilaç günde 4'e çıkabilir” dedi. Kontrol amaçlı yine arayacağını söyledi. Bir doktorla konuşmak iyi geldi.

• Ateş gün içinde 38'e çıktı. Titreme falan oldu.

• Ağrılar çok arttı. Dinmeyen, her yere eşit dağılan sinir bozucu bir ağrı…

• İlaç saati yaklaştığında ağrılar coşuyor, içince hayata dönülüyor.

• 4. GÜN SABAH

• 38 derece ateşle yattım. Deliksiz uyudum. Ama yatak sırılsıklam olmuş.

• Boğaz ağrım ve kuruluk başladı.

• İlk gün sabah akşam 8'er aldığım ilacı şimdi 3 içtim

• Ek olarak birkaç haftadır kullandığım C ve D vitaminlerine devam.

Gelen soruları yanıtlayayım:

• 40 yaşındayım.

• Herhangi bir hastalığım yok.

• Sık yerim, çok yemem. Protein ağırlıklı beslenirim

• Filyasyon ekibi son bir hafta temasta olduklarımı sordu, izole etti.

• Günde 30-60 dakika yürürüm. Sebebi fotoğrafta.

• 4. GÜN AKŞAM

Bugün en iyi gündü.

• Ateş yok.

• Ağrı çok az, ağrı kesiciyle yok gibi.

• Tat koku hala alamıyorum.

• 5. GÜN SABAH

Boğaz ağrısıyla uyandım.

• Balgam var. Aile hekimi balgam söktürücü kullanabilirsin dedi.

• Göğüse mi iniyor diye sordum, bilemeyiz dedi.

• Nefes alıp vermekte sorun yok.

• Tat-koku hala yok.

Tedavi sürecine aileden doping geldi. Şimdi corona virüsü düşünsün:)

• 5. GÜN AKŞAM

• Ağrı sızı çok az.

• Ateş yok.

• Tat geldi, koku yok.

• Sabahki boğaz ağrısı yok, arada öksürük, balgam var.

• Bugün en ekstra şey halsizlik oldu.

Sanırım bitmek üzere, az kaldı.

• 6. GÜN SABAH

• Ateş yok.

• Tat geldi, koku yok.

• Aşırı halsizlik var.

• Ağrı sızı var. Ağrı kesicisiz olmuyor.

• 6. GÜN AKŞAM

Çok zor bir gündü.

• İki büyük ağrı krizi geçirdim. Bütün etlerim çekiliyor gibi. Ağrı kesici aldım.

• Ağrılardan sonra vücut boşalıyor, halsizlik tavan yapıyor.

Maske mi takıyorsunuz, eve mi kapanıyorsunuz… bu acıyı, bu eziyeti kimse çekmesin.

• 7. GÜN SABAH



• Son ilaçları içtim bu sabah. 5 gün geçti ilaçlarla.

• Gece deliksiz uyuyorum, ateş terleme yok.

• Sabah da iyi kalktım. Ama şimdi ağrılar yine başladı.

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• 8. GÜN

• Dün sorunsuz geçti. Ağrı krizi olmadı.

• Sabah da iyi uyandım.

• Koku yok, tat biraz var.

• Ağız burun doldu ama sigarayı bıraktığım için olabilir.

• Çok uyuyorum. 12 saat en az. İçeride kavga devam ediyor anladığım.

Zafer direnen hücrelerin olacak.

• 9. GÜN

• Dün çok temiz bir gündü. Hiç ağrı olmadı.

• Tat ve koku geldi.

• Çok az halsizlik var.

Geçmiş olsun corona

İzolasyonun son günü perşembe, test sonucunu da buraya negatif yazarım. Daha da bir şey yazmam.

Az önce bir beyefendi geldi. Covid denetçisiymiş. Evde misiniz dedi camdan el salladık gitti.

• 10. GÜN



• Ağrı sızı hiç olmuyor artık.

• C ve D vitaminlerine devam ediyorum.

• Aşırı halsizlik var. Gece 11-12 saat uyuyorum. Gün içinde de uyuduğum oluyor.

• Tat koku alıyorum.

• Bugün 10 günlük karantina doldu. Sağlık bakanlığı, risk yok sokağa çık diyor. Bakanlık test de yapmıyor. Ben eve test çağırdım, sonuca göre hareket edeceğim.



