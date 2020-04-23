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Coronayı yenen Doktor Selçuk Köse alkışlar eşliğinde taburcu edildi

Yeni tip corona virüsüne (COVID-19) yakalanan hastaları tedavi ederken aynı virüse yakalanarak onu yenmeyi başaran doktor Selçuk Köse, alkışlar içinde taburcu edildi. İstanbul Sağlık Müdürlüğü de Köse’nin taburcu edildiğini attığı tweet ile duyurdu.

Sözcü İstanbul
14:07 -
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Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Dr. Selçuk Köse, yakalandığı corona virüsünü yenmeyi başardı. Mart ayından beri tedavi gören Köse'nin taburcu haberini İstanbul Sağlık Müdürlüğü attığı bir tweet ile duyurdu. Hastanede tedavisi tamamlanan Köse’ye hastane çalışanları çiçek takdim etti.

“HASTALARA ŞİFA DİLİYORUM”

Doktor Köse ise “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tedavimde emeği geçen herkesin emeğine sağlık, çok çok teşekkürler, bütün hastalara ayrı ayrı şifalar diliyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

İstanbul Sağlık Müdürlüğü, güzel haberi şu ifadelerle duyurdu.

* Dr.Sadi Konuk EAH doktorlarından Göğüs Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selçuk Köse 36 günlük tedavinin ardından şifa ile taburcu edildi. Tedavi süresince emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyor, Op.Dr.Selçuk Köse’ye ve tüm hastalarımıza sağlık ve sıhhat ile şifalar diliyoruz.

Bakırköy Corona doktor hastane istanbul Sağlık tweet
Son güncelleme: 14:26 23.04.2020
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