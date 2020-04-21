Coronayı yenen Dr. Selçuk Köse taburcu oldu!

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalanan hastaları tedavi eden doktor Selçuk Köse, Mart ayı içerisinde aynı virüse yakalanarak tedavi altına alınmıştı.

Yoğun bakım tedavisine olumlu cevap veren doktor Köse, corona virüsünü yendi.

Hastanede tedavisi tamamlanan Köse'ye hastane çalışanları çiçek takdim etti.

Doktor Köse ise “Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tedavimde emeği geçen herkesin emeğine sağlık, çok çok teşekkürler, bütün hastalara ayrı ayrı şifalar diliyorum” dedi.

Yaptığı kısa konuşmanın ardından Köse, hastane çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. İHA