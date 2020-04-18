Coronayı yenen hemşire, gün gün yaşadıklarını anlattı

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan 23 yaşındaki Özgür Civan, üroloji servisinde çalışan bir arkadaşında ateş ve öksürük başlaması nedeniyle, kendisine yapılan Covid-19 testinde sonucunun pozitif olduğunu öğrendi.

O süreci anlatan Civan, ”27 Mart’ta test sonucum pozitif çıktı ve hastaneye yatışım verildi. 28 Mart’ta ise başka arkadaşlarda ateş çıktı. Testleri de pozitif çıkınca servisi karantinaya aldık. Bende hiçbir belirti yoktu, normal gündelik hayatımda çalışıyorken test verdim ve sonucu pozitif çıktı. Ardından tomografi çekildi. Tomografi istemelerinin nedeni, akciğerimizde bir sıkıntı olup olmadığına bakmaktı. Benim tomografim çok temiz çıktığı için 5 günlük tablet tedavisi verildi. Evime geri döndüm” dedi.

Civan’ın 14 günlük izolesinin ardından 6 ve 7 Nisan tarihlerinde yapılan testlerinde ise sonuç negatif çıktı.

‘EKLEM AĞRILARI UYUTMUYORDU”

Hastalığa yakalandıktan sonra, kendisinde oluşan semptomlar hakkında bilgiler veren Civan, şöyle konuştu:

”Bende ateş ve öksürük olmadı. 28 Mart’ta pozitif çıktı, 29’unda eklem ağrılarım oldu. 30 Mart’ta ise ağrı şiddetlendi. 1 Nisan ve 2 Nisan’a daha da artmaya başladı. Uyutmuyordu. Bende ve diğer arkadaşlarımda gördüğüm en net belirti, eklem ağrısıydı. Ateş ve öksürük olamayabilir. ‘Sizde kesin ateş ve öksürük olacak’ diye bir şey yok. Bende olmadı, sizde de olmayabilir. Ardından tat ve koku gidiyor. Bunun nedenine bazıları, ‘kullandınız ilaçlardan dolayı oluyor’ diyor, bazıları ise hastalıktan dolayı olduğunu söylüyor. Bende tat ve koku hâlâ gelmedi.” (İHA)