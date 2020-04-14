Coronayı yenen kadın: Bu hastalıkta moral çok önemli!

Bursa’da yaşayan Gülhan Erkılıç, 1 hafta önce eklem ağrısı, halsizlik, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu.

Corona virüsü şüphesiyle yapılan ‘Covid-19’ testi pozitif çıkan Erkılıç, tedaviye alındı.

Kadının ailesine de test yapan sağlık ekipleri, eşi ve kızında da corona virüsü tespit etti. Tedavi sonucu iyileşen Gülhan Erkılıç, bugün taburcu edildi.

Erkılıç, hastaneden çıkarken, kendisini uğurlayan sağlık ekibinin alkışlamasıyla duygulandı.

“SÜREKLİ KENDİME, EŞİME VE KIZIMA MORAL VERDİM”

Gazetecilere hastane çıkışı açıklama yapan Gülhan Erkılıç, tedavinin zor bir süreç olduğunu belirterek şunları söyledi:

* Eklem ağrıları, halsizlik, öksürük ve nefes darlığından dolayı hastaneye başvurdum.

* Acil serviste testlerim yapıldı. Hemen hastaneye yatırdılar.

* Hastanede ilk 3 günüm çok zor geçti.

* Zor bir süreçti ama doktorlarımıza ve hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum.

* Çok güzel ilgilendiler. Kendimi evimde gibi hissettim. Çok şükür çıktım.

* Kimse ‘Ben yakalanmam’ demesin. Herkes yakalanabiliyor. Herkes kendine dikkat etsin.

* Sosyal mesafeyi koruyalım. Bu hastalıkta moral çok önemli.

* Sürekli kendime, eşime ve kızıma moral verdim. Birbirimizden destek aldık.

Gülhan Erkılıç’ın eşi ve kızının ise tedavisine hastanede devam ediliyor. DHA