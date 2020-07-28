Coronayla mücadelede önemli gelişme! Türk öğrenciler üretti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri önemli çalışmaya imza attı. Corona virüsü sürecinin başlarında maske üreterek destek olan okul çalışmaları geliştirmeleri ile birlikte kendi markalarını üretti.

Lisede bulunan öğretmenler ozon dezenfeksiyon cihazı ürettiler. Öğretmenler ürettikleri cihazı Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz'a tanıttı. Meslek lisesi öğretmenlerinin ürettiği SAROZON markalı cihazın üretim aşamaları hakkında konuşan Oğuz, şunları söyledi;

*Sarayköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz pandemi sürecinde patenti Elektrik ve Elektronik öğretmeni Özer Mısırcı'ya ait ozon cihazının okulda seri üretimi için çalışmalara başladı.

*SAROZON markası ile patent başvurusu yapılan cihazın seri üretimi için ihtiyaç duyulan atölye projesi Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edildi.

“AYLIK 150-200 ADET ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİBİZ”

*Milli Eğitim Bakanlığımızdan gönderilen 130 bin TL'lik ödenekle kurulan atölyede cihazı üreten öğretmenlerimiz bu alandaki önemli bir ihtiyaca cevap verecekler.

*SAROZON markalı ozan cihazını aylık 150-200 adet üretim kapasitesine sahibiz. Okulumuzda döner sermaye kuruluş işlemlerimize başladık. Okullarımızın eğitim-öğretime başlaması ile üretim aşamasında öğrencilerimiz de yer alacaklar.

*Pandemi sürecinde gerek ilimizde gerekse de ülke genelinde mesleki eğitim veren okullarımız yaptıkları çalışmalar ile ülke gündemine oturdular. Mesleki eğitimin önemi ülkemizde ve tüm dünya bir kez daha anlaşılmış oldu.

*Bu süreçte meslek liselerimiz büyük gelişime ve değişime imza attılar. Üreten meslek liselerimiz her biri ayrı birer marka haline geldi. Buradan emeği geçen tüm meslekdaşlarımı tebrik ediyorum.

“HAVAYA VERİLDİKTEN SONRA OKSİJENE DÖNÜŞÜR”

Sarozon Ozon Jeneratörü, havadaki oksijeni ozona dönüştürdüğünü ve belirli aralıklarla bulunduğu ortama vermekte olduğunu söyleyen Oğuz, “Havadaki virüsleri, bakterileri, küf ve mantarları temizleme özelliğine sahip Sarozon teknik özellikleri ile de muadilleri arasında ön plana çıkmaktadır” dedi.

“TAMAMEN DOĞAL”

Oğuz, “Ozon Dezenfeksiyon, hava ve suya ozon verme özelliği olan bu cihaz, su içindeki, havadaki, yiyeceklerimiz ve kullandığımız eşyalar üzerindeki mikrop, virüs, bakteri, spor, kist, ecoli, mantar, salmonella gibi insan sağlığına zararlı mikroorganizmaların hücre zarını yırtarak yok edilmesini sağlar. Kimyasal temizleme ve dezenfektan maddelerden farkı ozonun tamamen doğal olması hiçbir atık madde bırakmamasıdır. Ozon suya ve havaya verildikten sonra kısa sürede görevini tamamlayıp oksijene dönüşür” diye konuştu.

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