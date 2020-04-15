Çoruh Nehri’nde yüzen tabutlar şaşkına çevirdi

Bayburt’un Kaleardı Mahallesin’de ikâmet eden Nevzat Karaoğlu, nehirde art arda yüzen tabutları görünce gözlerine inanamadı. Karaoğlu’nun durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekiplerinin nehirden çıkardığı tabutların boş olduğu tespit edildi.

“TABUTLAR YURT DIŞINDAN GELDİ”

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası yaptığı açıklamada, tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verildiğini belirterek şunları söyledi:

* Yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu.

* Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istedi. Ben de mahalleden bir arkadaşımıza bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim.

“CAHİLCE BİR KARARLA NEHRE ATMIŞ”

* Sanırım arkadaşımızın işine gelmemiş ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehri’ne atmış.

* Bu tabutlarla gelen cenazelerin corona virüsünden ölen insanlara ait olmadığını da belirtmek isterim. İkisi uzun süre önce gelmiş, biri ise yakın zamanda kalp krizinden ölen bir vatandaşımıza ait tabutlar.

* Yaşanan bu yanlış ve istenmeyen olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum. (İHA)