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Çoruh Nehri’nde yüzen tabutlar şaşkına çevirdi

Bayburt kent merkezinden geçen Çoruh Nehri’nde yüzen tabutları gören vatandaşlar büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve zabıta ekipleri sevk edildi. İçi boş olduğu anlaşılan tabutların, yurt dışından uzun zaman önce geldiği ve imha edilmesi için muhtar tarafından bir vatandaşa teslim edildiği öğrenildi. Tabutlarda coronadan ölen kimsenin taşınmadığını ifade eden muhtar, vatandaşlardan özür diledi.

13:30 -
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Bayburt’un Kaleardı Mahallesin’de ikâmet eden Nevzat Karaoğlu, nehirde art arda yüzen tabutları görünce gözlerine inanamadı. Karaoğlu’nun durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen emniyet, zabıta ve itfaiye ekiplerinin nehirden çıkardığı tabutların boş olduğu tespit edildi.

Nehirde yüzen tabutları gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Foto: İHA

“TABUTLAR YURT DIŞINDAN GELDİ”

Kaleardı Mahallesi Muhtarı Arif Kalekahyası yaptığı açıklamada, tabutların yurt dışından geldiğini ve bir mahalle sakinine imha etmesi için verildiğini belirterek şunları söyledi:

* Yurt dışında vefat eden vatandaşların getirildiği tabutlar mahalle mezarlığımızın girişinde uzun süredir bekliyordu.

* Mahalle sakinlerimiz bunların kaldırmasını istedi. Ben de mahalleden bir arkadaşımıza bir şekilde değerlendirmesi için tabutları almasını söyledim.

Boş olduğu tespit edilen tabutlarla yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerinin taşındığı öğrenildi. Foto: İHA

“CAHİLCE BİR KARARLA NEHRE ATMIŞ”

* Sanırım arkadaşımızın işine gelmemiş ve cahilce bir karar vererek ve nereye gideceğini hesap etmeden Çoruh Nehri’ne atmış.

* Bu tabutlarla gelen cenazelerin corona virüsünden ölen insanlara ait olmadığını da belirtmek isterim. İkisi uzun süre önce gelmiş, biri ise yakın zamanda kalp krizinden ölen bir vatandaşımıza ait tabutlar.

* Yaşanan bu yanlış ve istenmeyen olaydan dolayı vatandaşlarımızdan özür diliyorum. (İHA)

BAYBURT Corona Emniyet Polis
Son güncelleme: 14:15 15.04.2020
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