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Çorum Valiliği’nden Corona virüsü açıklaması!

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Corona virüs şüphesiyle bir kişinin hastaneye sevk edildiği ileri sürülmüştü. Konuyla ilgili açıklama yapan Çorum Valiliği, gözetim altına alınan kişinin test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

18:28 -
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Çorum Valiliği’nden Corona virüsü açıklaması!

Valilikten konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, korona virüs vakası görüldüğüne dair basında yer alan bazı haberlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

*Çin'de başlayıp diğer ülkelere yayılan COVID-19 hastalığı ile ilgili Sağlık Bakanlığımızca alınan en üst düzeyde tedbirler ilimizde de uygulanmaktadır.

*Yurtdışından gelen kişiler evlerinde takip edilmekte, hastalık belirtisi görüldüğü takdirde gerekli izolasyon önlemleri alınarak tedbir amaçlı gözlem altına alınmaktadır.

*Daha önce coronavirus vakası olan bir ülkeye seyahat öyküsü bulunan bu hastamız 03.02.2020 tarihinde Sungurlu Devlet Hastanemizde gözlem altına alınmış olup, hastadan gönderilen testler negatif çıkmıştır.

*İlimizde coronavirus vakası tespit edilen herhangi bir hastamız bulunmamaktadır. İHA

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