Çorum’da ‘aslan’ iddiaları çobanları korkutuyor

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada, sürüde otlayan iki büyükbaş, son iki ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu.

Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti.

İki kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü.

Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden iki kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.

FOTOKAPANLAR YERLEŞTİRİLDİ

İddialar üzerine Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı. Ayrıca bölge, drone ile havadan kontrol edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise üç fotokapan yerleştirdi. Köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yaptı. Ancak tüm çalışmalara karşın, görüldüğü iddia edilen aslanın izine rastlanmadı.

“KORKUYORUZ”

Bölgede hayvanlarını otlatan çobanlar, iddialar nedeniyle endişe yaşıyor.

Çobanlık yapan Osman Bölük (58), korku içinde olduklarını belirterek, “Bizim de hayvanlarımıza zarar verecek diye endişeleniyoruz. Hepimizde panik var. 300 büyükbaş hayvanımız var ve üç kişi otlatıyoruz. Biz herhangi bir aslana veya yırtıcı bir hayvana rastlamadık. Ancak ya karşımıza çıkarsa diye korkuyoruz. Köy heyeti ‘görürseniz hemen bize bilgi verin’ dedi. Bazen yanımıza gelip, kontrol ediyorlar” dedi. (DHA)