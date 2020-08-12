Çorum’da facia: 3 ev kül oldu, 4’ü çocuk 5 kişi öldü

Bayat ilçesi Yatukcu mahallesinde Ömer Çetin'e ait evde dün akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar haber vermesi üzerine Bayat ve İskilip belediyelerine ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler alevlerin arasında kalan Ömer Çetin ile Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin evden çıkararak ambulansla hastaneye gönderdi. Ancak 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AİLEYE EMANET EDİLEN İKİ ÇOCUK DA ALEVLERDEN KURTULAMADI

Evin içinde 2 çocuğun daha kaldığının söylenmesi üzerine arama kurtarma çalışmalarına devam eden itfaiye ekipleri Ela Çetin ve Elif İçuz adlı çocukların cansız bedenlerine ulaştı.

Hayatlarını kaybeden Yusuf ve Elif İçuz kardeşlerin anneleri Fatma Çırakoğlu İçuz’un Bayat Devlet Hastanesinde hemşire olduğu ve gündüz işe gittiği zamanlarda çocuklarını Çetin ailesinin yanına bıraktığı belirtildi.

VALİ YANGIN HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Yaşanan facianın ardından Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ilçeye giderek yangın çıkan evde inceleme yaptı. Yangın hakkında bilgi veren Çiftçi, “Yangında 3 ev tamamen kül olmuştur.

Yangında bir yetişkin ve 4 yavrumuz da Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. Yangın ilk önce kümeste başlamış. Daha sonra odunluğa sirayet etmiş, daha sonra da 3 tane evin tamamen yanıp kül olmasına sebebiyet vermiştir.

Yangına 7 itfaiye aracı müdahale etmesine rağmen güçlükle söndürülebilmiş. Büyük bir facia ortaya çıkmıştır” diyerek ölenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.