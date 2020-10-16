COVID-19 polikliniğindeki test kuyruğu isyan ettirdi

Görüntüler bugün saat 13:30’da İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 polikliniğinde çekildi.

Bir haftadır devam eden şikayetlerinden dolayı test yaptırma amacıyla COVID-19 polikliniğine geldiğini anlatan vatandaş, ateş ölçümü yapıldıktan ve evraklarını aldıktan sonra uzun bir sıra beklediğini anlattı.

“BUNA BİR TEDBİR DÜŞÜNÜLMEMİŞ”

Polikliniğin içindeki test kuyruğunu da görüntüleyen vatandaş, kuyruktakilerin test kiti almak için yaklaşık 1 saat beklediğini söyledi.

Dar koridorda çok sayıda vatandaşın bulunduğuna, sosyal mesafenin de ihlal edildiğine dikkat çeken vatandaş, “Burada bir kişide bile virüs olsa, bu salonda geri kalan herkesin virüse yakalanması demek. Buna bir tedbir düşünülmemiş” diye isyan etti.

Poliklinikte numaratör olduğunu gösteren vatandaş, ancak bunların kullanılmadığını söyledi.

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