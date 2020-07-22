‘Covid-19 süper kahraman teknoloji ödülü’ İBB’ye verildi

Güney Asya ve MEA'nın önde gelen teknoloji ve medya merkezi Accent Info Media'nın yayınlarından biri Enterprise IT World ve QNA Marcom'un katılım girişimi Enterprise IT MEA ortaklığıyla verilen “COVID-19 Süper Kahraman Teknoloji Ödülü” İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Naim Erol Özgüner'e verildi.

Ödüller, pandemi süresince sorumluluk alarak, halka karşı görevlerini yerine getirmeye çalışan bölgenin güçlü teknoloji liderlerine verildi.

Dr. Özgüner, pandemi boyunca İBB Bilgi İşlem tarafından yaşama geçirilen Koronavirüs Bilgilendirme Portalı, Askıda Fatura Uygulaması, Engelliler Otomasyon Sistemi, Yenikapı Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi Bilişim Altyapısı Kurulumu ve Koranavirüs Acil Müdahale Platformu gibi hizmetler ile ödülü aldı.

“İBB'NİN İSTANBULLULARA VERDİĞİ ÖNEMİN GÖSTERGESİ”

Ödülü alan Dr. Özgüner, olağanüstü koşullarda teknolojiyi kullanarak dinamik ve toplumu kucaklayan projeler ürettiklerini, bu projelerin de İBB'nin İstanbullulara verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özgüner, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

* Dünyada 9 milyondan fazla kişiyi etkileyen, aynı zamanda 400 binden fazla kişinin de hayatını kaybetmesine sebep olan COVID-19 salgını, insan kaybı ve psikolojik yara izleri ile birlikte, küresel iş akışında da sorunların ortaya çıkmasına yol açtı.

* Pandemi süresi boyunca karantina gibi zorunlu önlemler sırasında, İstanbulluları işlerini sürdürmeleri için desteklemek adına olağanüstü performans gösteren ekibime teşekkür ederim.