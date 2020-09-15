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Covid-19 testi pozitif çıkan AKP’li başkan pazar denetlemiş, kongreye katılmış

Denizli Beyağaç Belediyesi'nin AKP’li Başkanı Mustafa Akçay’ın dün yapılan corona testi pozitif çıktı. Belediye başkanına yakın olan 17 kişi karantinaya alınırken, Başkan Akçay'ın testten dört gün önce Denizli Valisi ile pazar denetimlerine, iki gün önce de partisinin ilçe kongresine katıldığı öğrenildi. Akçay’ın tüm bu organizasyonlar sırasında virüs taşıyıp taşımadığı ise bilinmiyor.

Selami AYDIN
13:48 -
Haberler Gündem
Covid-19 testi pozitif çıkan AKP’li başkan pazar denetlemiş, kongreye katılmış

Denizli'nin Beyağaç ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Mustafa Akçay'ın corona testi pozitif çıktı. Dün Tavas Devlet Hastanesi'ne giderek test yaptıran Akçay sonucu sosyal medya hesabından paylaştı.

Akçay paylaşımında “Değerli dostlar ve hemşehrilerim, 14 Eylül 2020 Pazartesi günü Tavas Devlet Hastanesi'nde yaptırmış olduğum Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle tedavi sürecimi evimde karantina altında geçireceğim. Allah'ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Sağlıklı günler dilerim” ifadelerini kullandı.

Foto: SÖZCÜ / Mustafa Akçay, testten dört gün önce Denizli Valisi Ali Fuat Atik ile pazar denetimlerine çıktı.

TEMASLI 17 KİŞİ KARANTİNADA

Akçay corona tanısının konmasının ardından evinde karantinaya alındı. Akçay'ın belediyede yakın temas halinde olduğu makam şoförü ve özel kalem personelinin de aralarında bulunduğu 17 kişinin karantinaya alındığı öğrenildi.

Foto: SÖZCÜ / Mustafa Akçay, 2 gün önce de AKP ilçe kongresine katıldı.

PAZAR DENETLEDİ, KONGREYE KATILDI

Akçay'ın corona teşhisi konmasından önce çok yoğun bir programı olduğu ortaya çıktı. Akçay, testten 4 gün önce Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve bazı daire müdürleri ile birlikte ilçedeki pazar yerlerini denetledi. Akçay denetimler sırasında maskesini hiç çıkarmadı ama sosyal mesafe kuralına zaman zaman uymadığı görüldü.

AKP'nin hafta sonunda yaptığı Beyağaç ilçe kongresine de katılan Akçay burada yüzlerce partilisi ile aynı ortamda bulundu. Akçay'ın tüm bu organizasyonlar sırasında virüs taşıyıp taşımadığı ise bilinmiyor.

AKP Corona Denizli pazar Pazartesi sosyal medya Sözcü
Son güncelleme: 14:10 15.09.2020
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