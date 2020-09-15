Covid-19 testi pozitif çıkan kız ile temaslı babası hastaneden kaçtı

Olay, Kars Harakani Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğunu tespit etti.

Polis E.M. ve M.M.'yi yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kız, Nuri Paşa Yurdu'na götürüldü. Karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı. (İHA)