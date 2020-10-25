Covid-19’a karşı kapalı alanlara dikkat

Kış aylarıyla birlikte hem Covid-19 hem de mevsimsel hastalıklar nedeniyle zorlu bir süreç başlayacak. Artık açık alanlar yerine ağırlıklı olarak kapalı mekanlarda (ofis, okul, toplu taşıma, ev gibi…) zaman geçirilecek. Dolayısıyla tüm bu hastalıklara yakalanma riskimiz daha da artacak. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hakko, bu süreçte grip, zatürre gibi mevsimsel hastalıklardan ve Covid-19'dan korunma yollarını şöyle sıraladı:

HER YERİ HAVALANDIRIN

– Öncelikle Covid-19'dan korunma önlemleri aksatılmadan ve sıkılmadan (maske, mesafe ve hijyen) özenle uygulanmalı.

– Kapalı ve kalabalık alanlara mecbur kalmadıkça girilmemeli. Düğün, kahvehane, hamam, sauna, konser, sinema, parti, spor salonu gibi toplu alanlardan uzak durulmalı.

– Kapalı alanların havalandırılmasına çok dikkat edilmeli. Bulunulan alanlarda sık sık pencereler açılmalı. Yaz aylarının yanı sıra kışın da ısınma için klima ve merkezi ısıtma/havalandırma sistemi kullanılabiliyor. Havalandırma ve ısıtma sistemi temiz hava veriyorsa sorun yok ancak ortamın havasını filtre edip yeniden veriyorsa risk artabiliyor. Bu nedenle de mümkünse pencereler açılarak ortamın iyice havalandırılması sağlanmalı.

ÇOCUKLAR İÇİN TAVSİYELER

– Okullarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının önemi çocuklara ayrıntılı bir şekilde anlatılmalı. Kapalı alanlarda uygun bir şekilde maske takma alışkanlığının oluşması sağlanmalı. Okullarda kantin, yemekhane gibi kapalı ve kalabalık alanlarda sosyal mesafeye uyulmalı.

– Hasta olanlar ve kendini rahatsız hissedenler işe ve okula gitmemeli, sosyalleşmemeli, evde dinlenmeli. Durumu kötüleşenler hekime başvurmalı.

RESTORANDA MESAFE ŞART

– Evde tadilat, bakım, onarım gibi işlerde dışarıdan yabancı birinin gelmesi durumunda herkesin maskeli olması çok önemli. Ortamda mümkün olduğunca sosyal mesafe kuralı korunmalı.

Ardından ortam havalandırılmalı.

– Restoran ve kafe gibi alanların özellikle kapalı bölümlerinde yeme-içme sırasında maskeler çıkarıldığı için bu alanlarda sosyal mesafenin korunmasına ve mekanın sık sık havalandırılmasına dikkat edilmeli.

– Toplu taşıma araçlarında mutlaka maske kullanılmalı. Kirli ellerle maskeye dokunulmamalı.