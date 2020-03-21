Çözüm bulunamıyor… Son çare!

Türkiye genelinde vatandaşların evden çıkmaması konusunda uyarılar ardı ardına gelirken, Bursa'da vatandaşlar güzel havayı fırsat bilerek çarşıya akın etti.

İHA’nın haberine göre vatandaşların gerekli durumlar dışında da sokaklarda dolaştığı görülürken, yaş ortalamalarının ise 60'ın üzerinde olması dikkat çekti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'de corona virüsüne karşı sosyal mesafeli bank dönemini başlattı. Bursa'nın çeşitli bölgelerinde tek kişilik bankları daha önceden vatandaşın hizmetine sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi, corona virüsünden sonra ise 3 kişilik bankları sökerek yerlerine tek kişilik bankları yerleştirdi.