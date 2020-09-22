Cübbeli Ahmet ifadeye çağırıldı

Kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü yaklaşık 1 yıl önce Habertürk TV'de katıldığı bir programda, bu ay içinde de CNN Türk'te katıldığı bir programda Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığını iddia etmişti.

SAYGI ÖZTÜRK’E KONUŞTU

Önceki gün de Saygı Öztürk'e konuşan Ünlü, bu iddiasını yineleyerek, savcılığın kendisini çağırması halinde bu derneklerden en az 150 tanesini isim isim sayabileceğini söyledi.

Ünlü ayrıca yasadışı silahlanma konusunda genel bir bilgiye sahip olduğunu, değişik illerdeki arkadaşlarından da illerdeki bu tehlikeli silahlanma konusunda edindikleri bilgileri dinlediğini söylemişti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Ünlü'nün bu iddialarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık Ahmet Mahmut Ünlü'ye tebligat göndererek ifadeye çağırdı. Ünlü'nün önümüzdeki günlerde adliyeye giderek bahsettiği 150 derneğin ismini vermesi bekleniyor.

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