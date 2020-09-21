‘Cübbeli Ahmet’in iddiaları üzerine inceleme başlatıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, SÖZCÜ Yazarı Saygı Öztürk’ün konuştuğu “Cübbeli Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün “Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım” ifadeleri üzerine açıklama yaptı.

Ersoy SÖZCÜ’nün haberine atıf yaparak şunları kaydetti:

* Bakanlığımızca, bugüne kadar selefi derneklerle ilgili yapılan denetimlerle birçok dernek kapatılmış, birçoğuna para cezası uygulanmıştır.

* İç Güvenlik Stratejileri Başkanlığı´nca da konunun önemine binaen 1,5 yıllık kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

* Bir kısım derneklerin silahlandığı iddiası ya da ihtimaline karşı da kayıtsız kalmamız mümkün değildir.

* Paylaşılan ilk demeçten sonra da derhal Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri, terör ve istihbarat birimlerimiz tekrar tahkikata başlamıştır.

* Mesele aynı hassasiyetle takip edilmeye devam edilecek, idari ve adli süreçler işletilecektir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Bakan Yardımcısı Ersoy’un Twitter’daki açıklamasını kendi hesabından paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Ünlü, yaklaşık bir yıl önce Haber Türk, geçtiğimiz günlerde de CNN Türk’te yurt genelinde 2 bin civarında selefi yanlısı derneğin silahlandığını öne sürmüştü.

Ünlü, daha sonra SÖZCÜ’ye “Cumhuriyet Savcısı’nın çağırması halinde, bu derneklerden en az 150’sini isim isim kendilerine söyleyeceğim. Bazı yerlerde de yasak olmasına rağmen mescitler açtıklarını öğrendim” açıklamasında bulundu.