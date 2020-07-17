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Çukur dizisinde oynamıştı… Kömür ocağında can verdi!

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen göçükte, Yunus Oku (25) hayatını kaybetti. Oku'nun geçen yıl yapılan kura ile işe girdiği ve Çukur dizisinde figüranlık yaptığı öğrenildi.

13:30 -
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Çukur dizisinde oynamıştı… Kömür ocağında can verdi!

Ereğli’de sabah saatlerinde TTK’ya ait maden ocağında çalışan 25 yaşındaki Yunus Oku, üretim sırasında meydana gelen göçük altında kaldı. Çalışma arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Oku, hayatını kaybetti.

KURA İLE İŞE BAŞLAMIŞTI

Çukur dizisinde de figüranlık yaptığı belirtilen vmadencinin, geçen yıl TTK’da yapılan bin 500 işçi alımı kurasına katıldığı ve ismi çıkarak Armutçuk Müessesinde iş başı yaptığı ortaya çıktı.

Henüz 1 yıllık maden işçisi olan Oku’nun ölüm haberi ailesini ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Çukur maden Türkiye Yunus Zonguldak
Son güncelleme: 13:55 17.07.2020
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