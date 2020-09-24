Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: Ayağımızı gazdan çekmiyoruz

SÖZCÜ gazetesinin Adana temsilciliğini ziyaret eden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ilçede tamamlanan yatırımları önümüzdeki ay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı törenle halkın hizmetine açacaklarını söyledi. Yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Soner Çetin, şunları söyledi:

‘HAYIRLI OLSUN’ ZİYARETLERİNİ BİR GÜNDE BİTİRDİM

* Çukurova’da her şey yolunda, gece gündüz demeden sahadayız çalışıyoruz. Çukurovalı bizden memnun, biz Çukurovalıdan memnunuz. Halka söz verdiğimiz vaat ettiğimiz ne varsa hepsini yetiştirmeye çalışıyoruz. İkinci dönem seçildikten sonra “Bizim kaybedecek bir günümüz bile yok, bu nedenle hayırlı olsun ziyaretlerine bile vaktimiz yok” dedim. Mazbatayı aldığım gün binlerce kişiyle belediyenin bahçesinde kucaklaşarak ‘hayırlı olsun’ ziyaretlerini bir günde bitirdim. O tarihten sonra da gaza bastık, o günden sonra da ayağımızı hiç gazdan çekmedik.

SEKİZ KREZ AÇTIK, DOKUZUNCU İNŞA EDİLİYOR

* Geçenlerde bölgenin ihtiyacı olan en büyük aqua parkı hizmete açtık. İçinde çok amaçlı toplantı salonları, Türkiye’nin ilk kadın ve yaşam merkezinin bulunduğu bir tesisi halkımızın hizmetine sunduk. 530 kişi kapasiteli, yarısı kız yarısı erkek öğrenci yurdu yapımı devam ediyor.

* Huzurevleri Mahallesi’nde büyük bir parkı bitirdik. 100.Yıl Mahallesi’nde Türkiye'nin en modern kapalı semt pazarını yaptık. Bu pazar yerinin alt tarafı ücretsiz otopark olacak. Sekizinci kreşimizi de Huzurevleri Mahallesi'nde açtık, dokuzuncu kreşimizi Mahfesığmaz’da açacağız. Adana Lezzetleri Çarşısı’nın yapımına ise yakında başlıyoruz.

EN AZ BORÇLU BELEDİYELERDEN BİRİSİYİZ

* Mola Evi projesi engelli anneleri için düşündüğümüz bir proje. Engelli anneler özellikle otizimli çocuklarını haftada iki gün dörder saat emanet edecekler, o arada annelerimiz de kişisel ihtiyaçları karşılayacak, kuaförüne gidebilecek, bir nevi nefes alacaklar.

* Belediyenin araç filosunu yeniledik. 10 binek araç, dokuz tane de çift kabin pikap olmak üzere 19 yeni araç satın aldık. Bunları belediyemizin borcunu eksilterek yapıyoruz. Çukurova Belediyesi bugün belediyeler arasında en az borçlu belediyelerden birisidir. Akıllı ve doğru yönetimle bunları hayata geçiriyoruz.

ANKETLERDE NASIL HEP NASIL BİRİNCİ ÇIKIYOR?

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, anketlerden hep birinci sırada çıkmayı nasıl başardığını ise şöyle açıkladı:

* Birinci çıkmadığım anketlerde de hep ilk üç içinde yer aldım. Halka soruyorlar “Belediye başkanından memnun musunuz?” diye. Halktan aldıkları cevap da bu sonucu belirliyor. Bunun için çok yoruluyoruz, çok çaba sarf ediyoruz. Sabahın erken saatlerinde yollardayım, halkımızla kucaklaşıyorum, birkaç saatlik uykuyla idare ediyorum. Ama bu anket sonuçlarını gördüğüm zaman tüm yorgunluğum giriyor. Bir işi yaptığın zaman ya an iyisini yapacaksın ya da yapmayacaksın.