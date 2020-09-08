Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel: Üniversitede israftan kaçınacağız

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü’ne bir süre önce atanan Prof. Dr. Meryem Tuncel, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Meryem Tuncel, gazetecilerle sohbet ederken, “Bu ülkenin geleceği bilime ve eğitime bağlı, üniversitemizi dünya çapında tanıtmaktan, sizlerin desteğini çekmekte çok ihtiyacımız olacak” ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, ziyaret sırasında bir gazetecinin “Amerikan modeli mi getireceksiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

* Mali alanda Amerikan modelini getirmek isterim tabi. Çünkü orada kârlılık, israfı engelleme olayı çok önemlidir.

* Bunu ticari bakış olarak değerlendirmiyorum ama devletin üniversitelere verdiği destek belirli oranda olunca israftan, gereksiz harcamalardan kaçınmak için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz.

* Üniversiteyi dünyada önemli bir üniversite haline getirmek istiyorum. Yurt dışında üniversitelerde öğrenci değişimimi artırmak istiyorum ama bu Covid-19 buna engel oluyor.

* Hastanemiz ise üniversitemizin vitrini, hastaların son derece güvenle geldikleri bir yer, burada müşteri hizmetleri dediğimiz kısmının daha da gelişmesi, insanların daha da memnun kalması için elimizden geleni yapacağız.