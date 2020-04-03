Cuma evde kılınır mı? Öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı kılınacak mı, camiler kapalı mı?

Cuma namazı corona virüsü sebebiyle kılınamıyor. Diyanet İşleri Ali Erbaş’ın, Cuma namazı yerine evde öğle namazı kılınmasını önermesinin ardından vatandaşlar evde öğle namazı nasıl kılınır sorusunun yanıtını araştırıyor. Cuma günü, Müslümanlar için haftalık toplu ibadet günüdür ancak Erbaş, Corona virüsü önlemleri kapsamında Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklamıştı. İşte ayrıntılar…

ÖĞLE NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 13:12

ANKARA: 12:57

İZMİR: 13:20

ANTALYA: 13:06

BURSA: 13:12

KONYA: 12:58

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CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam’ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi. Erbaş, daha önce yaptığı cuma namazı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: ”Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir” dedi. Yani cuma öğlen namazı evlerde bireysel olarak, öğle namazı şeklinde kılınacak.

CAMİDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Geçen haftalarda olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aldığı karar sonrası bugün Cuma Namazı camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş daha önce yaptığı açıklamada da öğle namazının evlerde kılınmasının yeterli olacağını söylemişti.