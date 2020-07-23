Cuma günü için anlam dolu cuma mesajlar… Huzur dolu cuma mesajları

En iyi dileklerinizi iletebileceğiniz anlam dolu cuma mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sevdiklerinin cuma günlerini tebrik etmek isteyenler cuma mesajlarını araştırıyor. Müslümanlar için özel bir yeri olan cuma günü için anlam dolu sözler ve mesajlar…

ANLAM DOLU CUMA MESAJLARI

* “Allah'ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

* “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur'anı eksik etme… Hayırlı cumalar”

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

* “Allah'ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”