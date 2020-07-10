10 Temmuz cuma mesajları! Cuma gününe özel huzur dolu sözler ve mesajlar…

Müslümanlar cuma mesajları ile sevdikleri ile arasındaki bağı güçlendirir. Cuma mesajlarını eşine, dostuna, sevdiğine göndererek bu değerli günün coşkusunu birlikte yaşayabilirsiniz. Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bugüne özel anlam dolu cuma mesajları haberimizde yer alıyor…

RESİMLİ VE FARKLI CUMA MESAJLARI

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

* “Allah'ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

* “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur'anı eksik etme… Hayırlı cumalar”

CUMA GÜNÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hz. Âdem’in Cennetten çıkarılması, yeryüzüne yerleştirilmesi ve yeryüzü halifelik payesine ulaştırılması anlamına geldiği için, o da bu cihetle büyük bir nimettir.

Demek ki cuma günü, insanlığın ilk yaratıldığı, cennete yerleştirildiği ve yeryüzü halifesi olduğu bir gün olduğundan ötürü insanlar için büyük bir bayram günü olmuştur.