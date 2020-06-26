Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Cuma mesajları… Anlamlı cuma mesajları ve hayırlı cumalar dileyebileceğiniz sözler

Cuma günü geldi Müslümanlar bu özel günü daha derinden yaşamak için sevdikleri ile anlamlı mesajlar paylaşıyor. Bu özel ve anlamlı günü çevresindeki insanlara hatırlatmak isteyenler cuma mesajları ile cuma gününü anlatıyor. İşte özel ve başka bir yerde bulamayacağınız cuma mesajları...

08:28 -
Haberler Gündem
Cuma mesajları… Anlamlı cuma mesajları ve hayırlı cumalar dileyebileceğiniz sözler

İslam aleminde önemli yeri olan cuma günlerinde binlerce kişi yakınlarına iyi dileklerini iletmek için cuma mesajları gönderiyor. Paylaşımlar özellikle sosyal medya üzerinden yapılıyor. Sizler için derlediğimiz haberimizden en güzel, anlamlı, resimli cuma mesajlarını bulabilir ve sevdiklerinize iletebilirsiniz.

26 HAZİRAN CUMA MESAJLARI 

* “Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme”

* “İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar”

undefined* “Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar”

* “Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun”

undefined* “Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur'anı eksik etme… Hayırlı cumalar”

* “Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle”

* “Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar.”

undefined

* “Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun”

undefined

* “Allah'ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle… Hayırlı cumalar”

Cuma cuma mesajları Evren İslam sosyal medya
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more