Cuma mesajları ile yakınlarınızı sevindirin! 10 Nisan en güzel ve anlamlı Cuma mesajları

Cuma, İslam dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Müminlerin Bayramı olarak bilinen Cuma günü ile ilgili Kur'an-ı Kerimde müstakil sure bulunmaktadır. Böyle hayırlı bir günde Cuma mesajları göndererek sevdiklerinizin Cuma gününü tebrik edebilirsiniz. Kısa mesaj yada sosyal medyadan Cuma mesajları pek çok kişi tarafından ilgi görüyor. Cuma gününe uygun en anlamlı Cuma mesajlarını sizler için hazırladık…

EN ANLAMLI VE KISA CUMA MESAJLARI

– Allah’ım, ‘kin, kibir ve kim ne der’ hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

– Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

– Allah'u Teala'yı zikretmek için bir kavim toplanırlar ve bu toplanmaları ile sadece Allah'ın rızasını isterlerse, (o meclisin sonunda) Allah'ın emriyle gökten bir melek, bağışlanmış olarak kalkınız. Muhakkak sizin kötülükleriniz, iyiliklere dönüştürülmüştür, diye ilan eder. (HADİSİ ŞERİF) Cuma gününüz mübarek olsun, dua eder dua beklerim. SELAMLAR…

– UNUTTUM! Dünya bir gölgelikti oysa…Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece uğradığımı unuttum… Unuttum yapmam gerekenler vardı, burası imtihandı… Zevke sefaya dalıp, ahiretimi unuttum…Rabbime verdiğim bir sözüm vardı, dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çabuk unuttuk kulluğu, imtihanı, ölümü, hesabı, sıratı, cehennemi…Hatırlayan ve hatırlatanlardan olmak dileğiyle. Hayırlı Cumalar.

– Elimde bir şeyim yok deme: Yüzündeki tebessüm en büyük sadakadır. Diyecek sözüm yok deyipte susma: Allah'ın selamı en büyük kelamdır. Kimseye yardım edemiyorum deyip ümidini kesme: Ettiğin dua en büyük yardımdır. Ümidim yok deyip gaflete dalma: Rabbimin kapısı her zaman açıktır. Dua ve Selametle Hayırlı Cumalar.

– Rabbim! Zindan bana, bunların beni çağırdıklarından daha sevimlidir. (Yusuf Suresi) Hayırlı Cumalar! Selam ve Dua ile…

– Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret nede bir alış-veriş Allah'ı anmaktan (O'na ibadet etmekten ve emirlerine bağlamaktan), namazı gereği üzere kılmaktan ve zekat vermekten kendilerini alıkoymaz. (Nur, 37) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun! Selam ve Dua İle…

– Ey İman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac, 77) Cuma gününüz bin mübarek olsun. Dua beklerim, Selamlar.

– Allah tarafından geri çevrilmesi, Mümkün olmayan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer ne de günahlarınızı inkara imkan vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. (Şura, 47-49) Cuma Gününüz Mübarek olsun! Dua eder Dua beklerim. Selamlar.

– Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

– İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah'ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.

– Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

– Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

– Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

– Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

– Allah”ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (sav) şefaatı üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

– Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günkü dualarınız kabul olsun cumanız mübarek olsun!

– ALLAH'ım! Bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

– Cumamız mübarek dualarımız ve tövbelerimiz kabul olsun. Selamların en güzeli sizlerin üzerine olsun. Allah Cumanızı kabul ve mübarek eylesin…

– Ey Rabbimiz! Bu gün edeceğimiz dualarımızı kabul et ve bizi Makam-ı Mahmud”a komşu olmaya mazhar olanlardan eyle. Hayırlı Cumalar.

– Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

– Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimizi bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle.

– Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!

– Dünyayı dünya yapan içindeki insanlardır. İnsanı insan yapan içindeki imandır. Rabbim doğru yoldan ayırmasın bizi! Amin. Hayırlı nurlu cumalar.