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Cuma gününü anlamak, cuma günü ibadet etmek kadar önemlidir. Bugün İslam'a göre günahlardan arınmak için en doğru gündür. Birlik ve temizlik günüdür. Cuma gününün anlam ve önemini sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz sozcu.com.tr editörleri tarafından hazırlanmış cuma mesajlarını kullanabilirsiniz. Unutmayın bir mesaj ile cumalar güzelleşir, hayırlı cumalar...