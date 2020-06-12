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GALERİ Cuma mesajları ve sözleri... 12 Haziran 2020 cuma gününe özel mesajlar 12 Haziran 2020 00:57
1 Cuma gününü anlamak, cuma günü ibadet etmek kadar önemlidir. Bugün İslam'a göre günahlardan arınmak için en doğru gündür. Birlik ve temizlik günüdür. Cuma gününün anlam ve önemini sevdiklerinizle paylaşmak isterseniz sozcu.com.tr editörleri tarafından hazırlanmış cuma mesajlarını kullanabilirsiniz. Unutmayın bir mesaj ile cumalar güzelleşir, hayırlı cumalar...
2 CUMA MESAJLARI

* "Kalbinizin kapılarını sonuna kadar iyiliğe açtığınız bir cuma olması dileğiyle"
3 * "Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur'anı eksik etme... Hayırlı cumalar"
4 * "Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun"
5 * "Kapınıza gelen bir kediye, camınıza konan bir kuşa sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki bu evren bizler kadar onların da. Cumanız mübarek olsun"
6 * "Rabbim, dilimizden duayı, elimizden Kur'anı eksik etme... Hayırlı cumalar"
7 * "Bugün aklımızı ve kalbimizi arındırma günü. Hayvanlara eziyet etmediğimiz, kul hakkı yemediğimiz ve doğayı koruduğumuz bir gün olsun. Hayırlı cumalar."
8 * "Dilinizden doğru, gönlünüzden merhamet, aklınızdan adalet eksik olmasın. Hayırlı cumalar"
9 * "İnsanoğlu, kainatı ve Rabbin yarattıklarını korumayı kendine bir görev bilmeli. Hayırlı cumalar"
10 * "Her dua bir damla olsaydı bugün denizler dolardı. Cumanız hayırlı olsun"
11 * "Kalp kırmayı bıraktığımız, birlik olduğumuz bir cuma günü olması dileğiyle"
12 * "Allah'ım sen kalbimizden geçenleri hakkımızda hayırlı eyle... Hayırlı cumalar"
13 * "Her derde deva Rabbim, senin için imkansız yoktur. Bu mübarek cuma gününde bizi mucizelerinden mahrum etme"
Son güncelleme 00:57 | 12 Haziran 2020
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