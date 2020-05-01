Cuma namazı evde kılınır mı? Öğle namazı saat kaçta?

Ramazan ayının ikinci Cuma gününü dualar ve ibadetlerle geçirmek isteyen müminler farz namazlardan olan Cuma namazı evde kılınır mı merak ediyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildiğini açıklanmıştı.

ÖĞLE NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 13:06

ANKARA: 12:51

İZMİR: 13:14

ANTALYA: 12:59

BURSA: 13:06

KONYA: 12:52

İL İL ÖĞLE NAMAZI VAKTİ

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam’ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi. Erbaş, daha önce yaptığı cuma namazı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: ”Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir” dedi. Yani cuma öğlen namazı evlerde bireysel olarak, öğle namazı şeklinde kılınacak.

CAMİDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Geçen haftalarda olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aldığı karar sonrası bugün Cuma Namazı camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş daha önce yaptığı açıklamada da öğle namazının evlerde kılınmasının yeterli olacağını söylemişti.