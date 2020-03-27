Cuma namazı kılınacak mı, camiler kapalı mı? Öğle ezanı saat kaçta? Cuma evde kılınır mı?

Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, corona virüsün yayılma tehlikesine karşı cuma namazı ile vakit namazlarının cemaatle kılınması hususunda alınan kararla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yeni tedbirler alındı. Şimdi vatandaşlar bu hafta da cuma namazının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Cuma namazı evde kılınır mı? Öğle ezanı saat kaçta? İşte merak edilenler…

CAMİDE CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Geçen hafta olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar sonrası bugün Cuma Namazı camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş daha önce yaptığı açıklamada da öğle namazının evlerde kılınmasının yeterli olacağını söylemişti.

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzasıyla müftülüklere gönderilen yazıda, insanın can güvenliğini sağlamanın İslam'ın ana gayelerinden biri olduğu belirtildi. Erbaş, daha önce yaptığı cuma namazı açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: ”Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir” dedi. Yani cuma öğlen namazı evlerde bireysel olarak, öğle namazı şeklinde kılınacak.

ÖĞLE NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL: 13:14

ANKARA: 12:59

İZMİR: 13:22

ANTALYA: 13:08

BURSA: 13:14

KONYA: 13:00

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