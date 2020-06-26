Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? 26 Haziran Cuma hutbesi…

Müslümanların en anlamlı günü olan Cuma günü, yine bütün huzuru ve bereketi ile geldi. Vatandaşlar, Cuma namazını kılıp, Allah'a dua etmek için öğle saatinde camileri dolduracak. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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CUMA HUTBESİ 26 HAZİRAN

YUVALARIMIZ KUR'AN İLE AYDINLANSIN

Muhterem Müslümanlar!

Tertemiz bir fıtratla gözlerini dünyaya açan yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere nadide birer emanetidir. Hayatımızdaki en sevimli nimet, yuvamızdaki en değerli ziynettir. Ömrümüzün bereketi, yüreğimizin neşesidir.

Çocuklarımız bizim istikbalimizdir. Onları iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Minik kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, körpe zihinlerini faydalı ilim ve güzel ahlakla geliştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır: “Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır.”

Kıymetli Müminler!

Çocuklarımız bir eğitim-öğretim dönemini daha tamamladı. Her yıl yaz mevsiminde camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür, çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise

Yaz Kur'an Kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz. Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Yaz Kur'an Kurslarımız Diyanet Televizyonunda başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden çocuklarımızın kaydını yapabilir ve ilçe müftülüklerinden kitaplarını temin edebilirsiniz.

Değerli Müslümanlar!

Yaz Kur'an Kurslarıyla çocuklarımız Rabbimizi daha iyi tanıyacak, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyacak ve onun anlam dünyasıyla buluşacaklar. İman ve ibadet esaslarını, Peygamberimizin örnek hayatını öğrenecekler. Vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı bir kul olmanın önemini kavrayacaklar.

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: “Elif. Lâm. Râ. Bu Kur'an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır…”

O halde kalbimize inşirah, her işimize bereket katan Kur'an'la ömrümüzü imar edelim. Yavrularımızın körpe dimağlarına ve tertemiz fıtratlarına imanı, İslam'ı ve güzel ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları Kur'an'ın aydınlığından ve sahih dini bilginin rehberliğinden mahrum bırakmayalım.

Hutbemin sonunda, üniversite sınavına girecek genç kardeşlerimize Rabbimden zihin açıklığı ve başarılar niyaz ediyorum.